Jeugd KVC Kessel-Lo mag vanaf volgend seizoen provinciaal spelen

22 april 2020

12u17 0 Leuven In het voorjaar van 2020 onderging voetbalclub KVC Kessel-Lo 2000 een provinciale audit van haar jeugdwerking door double pass. Dat is een Belgisch bureau dat voetbalclubs adviseert en beoordeeld. Met succes, want de club behaalde twee sterren. Dankzij dit resultaat mag de club vanaf volgend seizoen deelnemen aan de provinciale jeugdcompetitie. Het auditverslag blijft drie seizoenen geldig.

Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse vleugel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, heeft de ambitie om de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren. Ze doet dit in samenwerking met double pass door middel van een objectieve evaluatie, adviesverstrekking en een erkend kwaliteitslabel. Double pass maakt hierbij gebruik van een eigen ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk getoetst model. Dit brengt de kritieke succesfactoren, zowel op sportief als op organisatorisch vlak, van de jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart. Het resultaat van de audit maakt deel uit van de voorwaarden om deel te nemen aan de provinciale jeugdcompetitie georganiseerd door Voetbal Vlaanderen.

Motivatie

Leuvens schepen van sport Johan Geleyns is erg trots op het behalen van dit label: “Als stad ondersteunen wij alle sportclubs om de kwaliteit van hun werking te verbeteren. Dat KVC Kessel-Lo 2000 nu beloond wordt voor hun inspanningen doet mij veel plezier. Dit zal voor hen zeker een motivatie zijn om goed verder te werken”.

“De audit focuste zich op vijf pijlers”, legt een fiere voorzitter Peter Spiessens uit. “Clubmanagement, operationeel management, voetbalopleiding, omkadering en effectiviteit (=jeugddoorstroming). Veel clubmedewerkers hebben hard gewerkt om dit alles te optimaliseren en vooral te formaliseren en te documenteren. We voldoen aan al deze voorwaarden en kregen bijgevolg twee sterren toegekend. Fantastisch! Dat betekent dat we vanaf volgend seizoen met onze jeugdploegen provinciaal mogen spelen. Om effectief met onze jeugd provinciaal te spelen, moeten we enkel nog voldoen aan de provinciale jeugdlicentievoorwaarden.”

Steun van de stad

Accommodatie is een belangrijk onderdeel van de omkadering. Hier heeft de stad Leuven ook haar steentje bijgedragen tot het behalen van de sterren. “Vorige zomer werd het hoofdterrein, toen nog natuurgras, omgetoverd in een splinternieuw kunstgrasveld”, zegt schepen van sport Johan Geleyns. “Daarnaast werden ook nieuwe, grotere dug-outs geplaatst en werd een digitaal scorebord langs het veld geïnstalleerd. De stad investeerde voor dit alles 479.721,52 euro. Ook de kleedkamers werden onder handen genomen en we vernieuwden alle douches. Specifiek voor de audit werd ook nog een EHBO-lokaal ingericht. We zijn dan ook verheugd dat het meteen resultaat oplevert en de jeugd van KVC nu een niveau hoger competitie mag spelen”, besluit Johan Geleyns.