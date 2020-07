Jens Reynaerts (19) neemt fakkel over van Hagen Goyvaerts als nieuwe voorzitter Vlaams Belang Leuven KAR

23 juli 2020

14u27 0 Leuven De negentienjarige Jens Reynaerts is verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter van Vlaams Belang Leuven. Hij volgt daarmee Hagen Goyvaerts op, die tevens al twintiger jaar gemeenteraadslid is.

Vlaams Belang Leuven heeft met de negentienjarige Jens Reynaerts een nieuwe voorzitter binnen de eigen rangen. De student webdesign was nog bestuurslid en regiovoorzitter bij de Vlaams Belang Jongeren. Hij is eveneens actief bij de Nationalistische Studentenvereniging. Reynaerts wil vooral nieuwe gezichten aantrekken binnen zijn partij en de afdeling organisatorisch versterken.

“Onze stad is aan het veranderen”, stelt Reynaerts. “Aan het verbrusselen, om precies te zijn. Sommige kinderen gaan er vandaag naar scholen waar 80 procent thuis geen Nederlands meer spreekt. Dat is niet meer normaal. Dat is niet meer houdbaar.” Met het Vlaams Belang wil Reynaerts tegenwerk bieden voor die omvolking. Ook de problematiek van het betaalbaar wonen ligt de kersverse voorzitter nauw aan het hart. “Je zult als jongere maar proberen een klein appartement of een studio te huren tegen een redelijke prijs, dat is in Leuven een onmogelijke opdracht geworden en het stadsbestuur neemt daartoe onvoldoende initiatieven”. “Anderzijds zien we in Vlaanderen het tij keren en is er een maatschappelijke verrechtsing gaande. Die moet er ook in Leuven komen.”Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts zet als lokaal voorzitter stap opzij. Hij treedt zijn pupil bij. “Vlaams Belang moet de teugels in handen krijgen ter voorbereiding van 2024. Jens is één van de nieuwe krachten die daaraan wil meewerken, maar niet de enige. Jens is alvast de geknipte man voor een wissel op de toekomst.”