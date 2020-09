Jelle Alaerts (Olympia Wijgmaal) klaar om te knallen tegen Berchem Sport: “Op termijn weer naar eerste nationale” Stijn Deleus

22 september 2020

17u55 0 Leuven Geen topaffiche in de Croky Cup voor Olympia Wijgmaal, maar gelukkig voor de tweedenationaler wacht snel de orde van de dag met de aantrekkelijke seizoensopener, woensdag, tegen Berchem Sport. En hoe kan je beter de ontgoocheling doorspoelen dan met een klinkende driepunter?

“Klopt ja, in de gegeven omstandigheden is het misschien niet slecht dat het woensdagavond al opnieuw wedstrijd is”, bedenkt Alaerts. “Uiteraard waren we zondag wat teleurgesteld. We wilden toch zo lang mogelijk meedoen met eerstenationaler Rupel-Boom en op het einde eventueel voor een stunt zorgen. Maar goed, het is anders gelopen. Eerst liepen we op een snelle counter, om kort nadien met tien man voort te moeten. Dan weet je dat je voor een erg moeilijke opgave staat. En na de 3-0 iets over halfweg in de eerste periode was het sowieso boeken toe.”

Vertrouwen getankt

Die galamatch is dan maar voor een volgende campagne, de competitie is waar het nu om draait. “Dat is altijd onze prioriteit geweest natuurlijk, dus hopelijk kunnen we direct starten met een overwinning”, klinkt het hoopvol. “Eén ding is zeker, de voorbije weken tankten we flink wat vertrouwen. Er was niet alleen onze goede bekercampagne, in Tienen speelden we een knappe oefenpot en moesten we amper onderdoen voor de thuisploeg. De concurrentie in deze reeks kan ik iets moeilijker inschatten omdat ik de voorbije seizoenen voor Heist en Dessel actief was. Ik verwacht dat veel ploegen aan elkaar gewaagd zullen zijn. In die zin zal het elke keer opnieuw knokken worden voor de punten en Berchem zal daar geen uitzondering op vormen. Het is wel een beetje speciaal om op woensdagavond te beginnen. Zelf zal ik er dan al een werkdag hebben opzitten bij Bpost, al heb ik vroeg genoeg gedaan om dan nog een klein dutje te doen na de middag (lachje).”

Duels winnen

Jelle Alaerts kan op z’n 23ste al mooie adelbrieven voorleggen. Zijn carrière nam een hoge vlucht, toen hij met Betekom kampioen speelde in eerste provinciale. “Trainer Karel Keleman nam me er destijds bij de A-kern en na het seizoen 2017-2018 ben ik hem dan gevolgd naar Heist”, vertelt de defensieve middenvelder. “De start verliep wel in mineur met een scheur in de hamstring, maar nadien wist ik me wel weer in de basiself te knokken. De coach overtuigde me na dat ene jaar dan om mee de overstap te maken naar Dessel Sport, maar dat is een beetje tegengevallen. Opeens werd ik op een offensieve positie uitgespeeld en dat lag me toch iets minder. Ik snap het zelf nog altijd niet goed. Want als iemand me kent als de speler die graag ballen verovert en duels wil winnen, dan is het Karel wel. Op termijn wil ik graag weer naar eerste nationale, maar eerst maar eens iets neerzetten bij Wijgmaal. Ik ben benieuwd tot wat deze getalenteerde groep in staat is als we een paar seizoenen bij elkaar kunnen blijven.”

Korbeekdamstraat

Omdat de verlichting in Wijgmaal na twee jaar nog altijd niet in orde is, vindt de seizoensopener op de terreinen van OHL aan de Korbeekdamstraat plaats. De aftrap is voorzien om 20 uur.