JCI Leuven haalt 3.000 euro op voor goed doel Kishor Nagar Bart Mertens

09 maart 2020

14u34 0 Leuven JCI Leuven, een vereniging van jonge ondernemende mensen, haalde ruim 3.000 euro op voor goed doel Kishor Nagar. Enkele leden verkochten tijdens de eindejaarsperiode zo’n 60 kratten champagne over heel Vlaanderen.

Na eerdere succesvolle sociale projecten (Mobile School, International Games Day en JCI Connect) speelde oud-voorzitter Christophe Smets met het idee om een nieuw sociaal project op te richten. Naast opleidingen en (inter)nationale congressen vormen sociale en zakelijke projecten immers één van de belangrijkste JCI-pijlers.

“Na een brainstorm begin 2018 ontstond het idee om twee acties te organiseren. Enerzijds een reis naar de champagnestreek en anderzijds een champagneverkoop tijdens de eindejaarsperiode. De opbrengst van beide acties werd zopas plechtig overhandigd aan organisatie Kishor Nagar. De vzw is het levenswerk van wijlen pater Vic Van Bortel. Geraakt door het triestige en uitzichtloze lot van de vele verwaarloosde kinderen en jongeren in de arme stad Ranchi in India stichtte Vic in 1969 het ‘Social Training Centre for Boys’. Doorheen de jaren groeide Kishor Nagar uit tot een leefgemeenschap van meer dan 600 jongens. Vandaag slaagt de vzw er dankzij vele Vlaamse giften in om de jongens uit deze arme stad een betere toekomst te geven”, vertelt Christophe Smets.