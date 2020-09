Jasper Stuyven rijdt opnieuw een regelmatige Tour Erik Vandeweyer

11 september 2020

10u14 0 Wielrennen De Ronde van Frankrijk is halfweg. Veel ploegen en renners maken een eerste tussentijdse balans op. Bij Trek-Segafredo is dat niet anders. Jasper Stuyven kan terugblikken op een degelijk eerste deel. Een uitschieter in de vorm van ritwinst zat er de voorbije dagen nog niet in, maar de Leuvenaar kon zich wel al enkele keren onderscheiden in de frontlinie.

Wat voorafging

Vorig jaar kende Jasper Stuyven een gelijkaardige Ronde van Frankrijk. Toen vielen de statistieken (tot op heden) nog meer in het oog. In 2019 slaagde hij er met verve in om negen keer de top tien halen. Een derde plaats in de derde rit was toen het hoogtepunt. Ook vorig jaar lukte het Stuyven niet om een ritzege binnen te halen. Ook in deze jaargang kon Jasper Stuyven al vier keer de top tien halen. Vorig jaar evenaren wordt moeilijk, maar er zijn nog mogelijkheden. Rit negentien en éénentwintig zijn vlak, rit veertien is heuvelend.

Tiende in rit 1 (Nice-Nice)

In de eerste rit van de Tour kwamen de sprinters meteen aan bod. De Noor Alexander Kristoff won de openingsrit in Nice voor Mads Pedersen en Cees Bol. De etappe zal echter lang in het geheugen blijven hangen omwille van het uiterst glibberige wegdek. De renners besloten na een aantal valpartijen om geen risico’s te nemen. “We koersten die dag op een ijspiste. Iedereen had snel begrepen dat het gevaarlijke koersomstandigheden waren en de solidariteit binnen het peloton was groot. Niemand wou aanvallen tijdens de afdaling.”

Vijfde in rit vijf (Gap-Privas)

Wout Van Aert wint de sprint in Privas. Jasper Stuyven sprint een eerste keer naar de vijfde plaats. De ploegtactiek viel in het water, toen Mads Pedersen op tien kilometer van de finish pech had. “Mads Pedersen moest in de finale van fiets wisselen. Dat zorgde ongewild voor complicaties en vergde extra energie. We hebben het als ploeg wel geprobeerd, maar meer dan die vijfde plaats zat er niet.”

Vijfde in rit zeven (Millau-Lavaur)

In de zevende rit zat er wel meer in voor Jasper Stuyven. De rit eindigde opnieuw op een sprint (na een waaier die werd gewonnen door Wout Van Aert). “Ik zat goed geplaatst en maakte geen fout. De kwak van Julian Alaphilippe haalde me uit mijn ritme. Het momentum was weg. Ik heb die vijfde plaats echt aangevoeld als een gemiste kans. Ik kon mijn kansen niet echt verdedigen in Privas.” Nadien ondertekenden beide renners de vrede.

Negende in rit tien (Île d’ Oléron-Île de Ré)

In de negende rit draaide de wedstrijd andermaal uit op een sprint. Sam Benneth won voor Caleb Ewan. Jasper Stuyven slaagde er voor de vierde keer in om zich te handhaven bij de elite in de Tour.