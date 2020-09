Jasper Stuyven mag naar het WK in Imola Erik Vandeweyer

14 september 2020

15u20 0 Wielrennen Vorige week berichtten we al dat Jasper Stuyven aan een zeer regelmatige Ronde van Frankrijk bezig is. De prof uit Leuven wist al vier keer de top tien te halen. Enkel een ritzege ontbreekt. De mooie prestaties van Stuyven zijn ook bondscoach Rik Verbrugghe niet ontgaan. Hij mag mee naar het wereldkampioenschap.

Rik Verbrugghe stelde meteen duidelijk dat hij Wout Van Aert en Greg Van Avermaet als kopmannen in zijn team heeft. Met Wellens, Benoot, Vliegen en Serry zijn er vier klimmers aangeduid om mee af te reizen naar Imola. Naesen en Stuyven zijn dan weer het type van de klassieke renners. Meteen is duidelijk dat er veel evenwicht in de selectie zit.

In dienst van de kopmannen

Jasper Stuyven is tevreden met zijn selectie. “Ik gaf na de vijfde rit al aan dat het conditioneel goed zat. Ik strandde in Lavaur op de vijfde plaats. Het voelde aan als een gemiste kans, omdat ik gehinderd werd door Alaphilippe. Ondanks dat wist ik dat het goed zat. Ik heb toen ook aangegeven dat ik een selectie voor het wereldkampioenschap wel zag zitten. Meteen heb ik van dat moment gebruik gemaakt om duidelijk te stellen dat ik op het WK zeker wil werken voor een kopman. Ik zie ook dat Wout Van Aert in een fantastische vorm verkeert. We komen goed overeen en horen elkaar vaak. Ik zie niet in waarom ik voor een dergelijke renner niet zou willen werken.”

Ander parcours

Normaal moesten de profs hun wereldkampioenschap in het Zwitserse Martigny afwerken. Omwille van corona verhuisde het evenement naar Italië. Daar zullen onze landgenoten ongetwijfeld beter tot hun recht komen, al moet men nog altijd vijfduizend hoogtemeters overwinnen. Enkel als de Belgen als één blok rijden maken ze op 27 december kans.