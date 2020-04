Jarig tijdens de lockdown? Dan krijg je 10 Jupilers cadeau! Esther De Leebeeck

01 april 2020

18u41 9 Leuven Wie jarig is tijdens deze coronacrisis kan momenteel niet uitgebreid vieren met vrienden en familie. Daarom schiet Jupiler te hulp. Wie zijn of haar verjaardag ‘uitstelt’ naar een latere datum, krijgt 10 glazen Jupiler of Jupiler 0,0% cadeau om te consumeren in een café naar keuze.

Met deze actie wil AB InBev de horeca steunen. Wie ouder is dan 18 jaar en jarig is tijdens de lockdown kan via deze link gegevens achterlaten en krijgt in ruil dus 10 Jupilers cadeau in zijn of haar favoriete café. De actie is alleen geldig voor mensen geboren tussen 1 maart en 30 april. Schol! Voor later dan toch.