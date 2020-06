Jan Callewaert (The Fourth) wil Grote Markt met meer beleving: “Niet meer van deze tijd om bussen over historisch plein te laten rijden” Bart Mertens

14 juni 2020

16u00 0 Leuven Hotel The Fourth op de Grote Markt blijft nog tot het einde van de zomer gesloten maar achter de schermen wordt er druk gewerkt aan creatieve ideeën. Zo wil eigenaar Jan Callewaert formules met meer beleving uitwerken voor de hotelgasten. Ook op de Grote Markt zelf zou Callewaert graag meer beleving zien maar de bussen van De Lijn zijn wat dat betreft een doorn in het oog. “Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds lijnbussen over de historische Grote Markt van kunststad Leuven mogen rijden”, klinkt het.

Meer beleving…je hoort het anno 2020 zo ongeveer overal. Heel wat sectoren zijn op zoek naar nieuwe manieren om mensen meer beleving te bieden, van de handel tot het toerisme. Ook Jan Callewaert van het Leuvense tophotel The Fourth ziet opportuniteiten in meer beleving. Voorlopig blijft The Fourth nog een paar maanden gesloten door de coronacrisis want volgens Callewaert is Leuven vooral populair bij dagjestoeristen. Of met andere woorden: Jan Callewaert gelooft er niet in dat mensen op citytrip gaan in Leuven. Beter gezegd, hij gelooft er nog niet in maar meer beleving zou daar wel eens verandering in kunnen brengen in de toekomst want als kunststad heeft Leuven heel wat troeven.

Samenwerkingen

“We willen creatieve ideeën uitwerken in de toekomst”, zegt Jan Callewaert. “We willen meer beleving bieden en dat kan bijvoorbeeld door nauw samen te werken met de cultuursector. Je zou ook kunnen samenwerken met hotels en toeristische diensten uit andere toeristische steden. Door de coronacrisis is het meer dan ooit het moment om elkaar te versterken en goede samenwerkingen aan te gaan. Een bezoek aan museum M en daarna lekker genieten van een fijne maaltijd op het terras van Tafelrond met zicht op het historisch stadhuis van Leuven. Wat zou je meer willen?”

Lijnbussen zijn een storend element in de beleving van de mensen op een plein waar misschien wel het mooiste historisch stadhuis van het land staat Jan Callewaert van The Fourth

Een Grote Markt waar niet langer om de vijf minuten een lijnbus passeert bijvoorbeeld want Jan Callewaert is geen fan van bussen op historische pleinen. “Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds lijnbussen over de historische Grote Markt van kunststad Leuven mogen rijden. Lijnbussen zijn een storend element in de beleving van de mensen op een plein waar misschien wel het mooiste historisch stadhuis van het land staat. Bovendien moet je heel de tijd opletten als voetganger dat je niet van je sokken wordt gereden door een bus. Het is simpelweg niet meer van deze tijd om verkeer toe te laten op zo’n historisch plein. Het past trouwens ook niet in het beleid van de stad Leuven die meer ruimte wil creëren voor fietsers en voetgangers. Als men van het historische stadhuis een echt belevingscentrum wil maken voor toeristen dan moet je die bussen omleiden via een alternatieve route. Tijdens grote evenementen blijkt dat te kunnen dus waarom zou je die regeling niet veralgemenen? Een verkeersvrije Grote Markt is een meerwaarde voor Leuven, niet enkel voor toeristen maar ook voor de Leuvenaars trouwens. Ik roep het stadsbestuur bij deze op om er werk van te maken, zo snel mogelijk.”