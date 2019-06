Jammin’ with Fonske op Rector de Somerplein Bart Mertens

26 juni 2019

16u15 0 Leuven Jammin’ with Fonske strijkt jaarlijks vier keer neer aan het Rector De Somerplein en organiseert er op de trappen gratis concerten voor Leuvense jongeren. Het initiatief van MIJNLEUVEN kon zopas rekenen op een zonovergoten dag.

“Jammin’ with Fonske vormt jongeren tot ervaren concertorganisatoren en geeft jonge bands speelkansen, en dat alles onder begeleiding van MIJNLEUVEN – het jongerenlabel van stad Leuven. Het is mooi om te zien dat de Leuvense jongeren kunnen genieten van live-muziek onder het goedkeurend oog van Fonske op het Rector De Somerplein. Het is een unieke plek om nieuw talent te ontdekken”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). Meer info over de bands vind je op www.facebook.com/JamminWithFonske.