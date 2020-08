Jaartallen herschikken festivalmaand Bart Mertens

23 augustus 2020

Leuven Het Jaartallenleven in Leuven ligt zo goed als stil door het coronavirus. Met heel wat leden op oudere leeftijd past de vereniging nu ook de activiteiten aan voor festivalmaand september.

“Gelukkig zijn we tot nu toe gespaard gebleven van rampscenario’s en we proberen ons zo goed mogelijk aan de situatie aan te passen”, zegt voorzitter François Michiels. “Een groot deel van onze leden behoren tot de risicogroep -de oudsten hebben de kaap van 90 al genomen- en daarom werden een aantal evenementen geschrapt of verplaatst. Ondertussen komt de maand september dichterbij met onze festivalperiode tussen 5 tot 16 september. Door de huidige omstandigheden vindt het Koninklijk Verbond der Jaartallen het aangewezen om de feestelijkheden te verplaatsen naar de lente van 2021. Wat voor vele Leuvenaars het hoogtepunt van het jaar vormt, de Jaarmarkt, werd dit jaar al definitief afgelast. Voor een aantal jaartallenverenigingen betekent dit een financiële tegenslag want een eet- of drankstand op deze dag betekent voor hen het grootste gedeelte van hun jaarlijkse inkomen. De Speciale Kinderdag Arthur Dewit op woensdagnamiddag 16 september waarmee we traditioneel het festival afsluiten, zal om de bekende redenen ook niet doorgaan. Omdat dit evenement samenhangt met Leuven Kermis kan er voor de kinderen geen alternatief aangeboden worden maar we willen de kinderen en de kermisuitbaters niet vergeten. Daarom zal een delegatie van het Koninklijk Verbond en een afvaardiging van de Marrainen de kermisuitbaters een bezoek brengen en hen een attentie overhandigen als blijk van steun in deze voor hen moeilijke tijden. De 14 scholen, instellingen en verenigingen zullen tijdens een kleine plechtigheid in de loop van de maand oktober of november een cheque overhandigd krijgen.”