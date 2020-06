Jaarmarkt Leuven op de helling: “Tot 150.000 mensen in de stad… Moeilijk in coronatijd” Bart Mertens

02 juni 2020

16u46 18 Leuven 7 september staat bij veel Leuvenaars aangekruist als een hoogdag op de Leuvense evenementenkalender. Die dag zouden er tot 150.000 mensen naar de binnenstad afzakken voor de Jaarmarkt maar is dat wel verstandig in coronatijden? Volgens burgemeester Mohamed Ridouani zullen de Leuvenaars het dit jaar wellicht zonder hun geliefde Jaarmarkt moeten stellen.

De Leuvense Jaarmarkt…Wie er ooit al is geweest, weet dat het een bijzonder evenement is en wie er nog nooit is geweest, moet er zeker eens passeren want het is een belevenis in de meest brede betekenis van het woord. Niet zelden zakken er voor de Jaarmarkt tot 150.000 bezoekers af naar de Leuvense binnenstad maar of dat ook het geval zal zijn op 7 september is nog maar de vraag. Meer zelfs, zal de Jaarmarkt wel kunnen doorgaan nu de corona-epidemie weliswaar onder controle is maar zeker nog niet definitief weg is? Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wil nog niet laten vastpinnen op een definitief ‘njet’ maar geeft wel aan dat een dergelijk massa-event organiseren in coronatijden lang niet evident is. “Als je weet dat alle grote evenementen van de kalender werden geschrapt tot eind augustus dan voel je meteen aan dat de Jaarmarkt organiseren op 7 september een moeilijk verhaal is”, klinkt het. “Iedereen kent de beelden van een massa volk in de Leuvense straten. Wie met een beetje gezond verstand kijkt naar de organisatie van de Jaarmarkt weet dat we wellicht een jaartje moeten overslaan, zeker in de vorm zoals we de Jaarmarkt kennen. Tot 150.000 mensen toelaten in een stadscentrum is bijzonder moeilijk in coronatijden. Met een grote waarschijnlijkheid moet ik zeggen dat er dit jaar helaas geen Jaarmarkt zal zijn in onze stad, al moet de definitieve beslissing nog genomen worden in de komende dagen.”

Voor Leuven Kermis ligt het anders en zie ik nog wel mogelijkheden Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Stevige domper op de feestvreugd van de Leuvenaars maar de maand september brengt ook nog Leuven Kermis naar de stad. Zeker geen klein evenement maar wel beter beheersbaar qua aantal bezoekers en doorstroming. “Voor Leuven Kermis ligt het anders en zie ik nog wel mogelijkheden”, vertelt burgemeester Ridouani. “Je kan het aantal bezoekers doseren en de inrichting van de kermiskramen organiseren op een andere manier zodat alles veilig kan verlopen. Alles hangt uiteraard af van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad maar ik verwacht dat kleinere evenementen toegelaten gaan worden mits de nodige veiligheidsvoorzieningen. Achter de schermen werken we ook volop aan de organisatie van kleinere evenementen zodat we er in Leuven toch nog een leuke zomer van kunnen maken.”