Jaarmarkt Leuven krijgt er ‘hotspot’ bij in Parijsstraat Bart Mertens

29 augustus 2019

18u38 12 Leuven De Jaarmarkt is in aantocht en vele Leuvenaars kijken daar enorm naar uit. Jaar na jaar is het groot feest op de gekende ‘hotspots’ in de binnenstad zoals bijvoorbeeld café Marengo. Dit jaar komt er een ’verplichte pitstop’ bij in de Parijsstraat.

Jaarmarkt Leuven staat garant voor een drukte van jewelste in de Leuvense binnenstad. Van de braderie tot de veeprijskamp…Iedereen vindt zijn gading op het bijzonder populaire evenement dat volgende week maandag op het programma staat. Voor velen begint de dag al bijzonder vroeg aan café In Den Vetten Os op de Kapucijnenvoer. Eindigen doen de liefhebbers van het zogenaamde cafécircuit doorgaans aan café Sport op het Martelarenplein, al is dat enkel weggelegd voor doorwinterde bezoekers van de Jaarmarkt. Tussen beide cafés liggen immers nog heel wat verplichte ‘pitstops’ en dat wil na een tijdje al eens doorwegen.

Stefke Lood

Dit jaar komt er zowaar nog een hotspot bij en wel in de Parijsstraat. Daar moet je sowieso al stoppen aan Den Delper voor een traditionele boekstring met een frisse Stella Artois maar vanaf dit jaar kan je ook terecht aan de stand van Past-a-Porter, Lasagnerie Löven en Bar Leuv.

“We gaan er een feestje van maken met een DJ die Vlaamse muziek zal spelen. Ook aan drank zal er geen gebrek zijn want we hebben vele liters bier en rosé voorzien. Kortom, we gaan een feestje bouwen in de Parijsstraat”, zegt Igor Van Driessche van bar Leuv. Wie er daarna nog de moed voor heeft kan ook nog passeren aan de andere verplichte ‘pitstops’ waaronder café Allee, café Leuven Central, café Marengo, café Jeeskesboom en café De Leivese Ton. In die laatste zaak komen onder meer Sammy Moore en de onovertroffen Stefke Lood het beste van zichzelf geven. Ook op het Martelarenplein zijn er optredens met onder meer Garry Hagger, The Ladies en Motown Supremacy op de affiche.