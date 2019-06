Jaarlijks lentefeest voor senioren in sporthal Rijschool EDLL

04 juni 2019

16u40 0 Leuven Vandaag vond in de sporthal Rijschool het jaarlijks lentefeest plaats voor senioren. Stad Leuven organiseert dit in samenwerking met de seniorenraad voor alle Leuvense senioren. 475 senioren genoten van een show vol muziek, humor, dans en spektakel.

“Het lentefeest wordt aangeboden aan alle senioren van Leuven, ongeacht of ze aangesloten zijn bij een seniorenvereniging of niet. Veel senioren zijn niet nieuw en komen elk jaar terug” , aldus Cécile Van Hoecke, voorzitter van de seniorenraad.

“Een toegangsticket kost 5 euro en daarvoor krijg je optredens, koffie, taart en ook een fles Leffe van de sponsor AB Inbev”, aldus Cécile. Het lentefeest brengt dit jaar live concerten van Laura Lynn, Eveline Cannoot en Filip D’haeze. “Het is een gezellige namiddag in Leuven waar senioren met vrienden en vriendinnen samen zijn en genieten van een leuke babbel en muziek. Iedereen kijkt er echt naar uit”, aldus Cécile.

Schepen van senioren Denise Vandevoort zal dit jaar voor het eerst een toespraak houden. In tegenstelling tot vorig jaar is het lentefeest niet volledig uitverkocht. Van de 550 toegangskaarten blijven er nog 75 over.