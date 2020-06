Jaarbeurs Leuven gaat voor het eerst sinds 1946 niet door: “De overheid laat ons in het ongewisse” Bart Mertens

09 juni 2020

17u25 0 Leuven De Jaarbeurs, gepland tussen 29 augustus en 6 september in de Brabanthal in Leuven, gaat dit jaar niet door. “Aangezien alle grote evenementen verboden zijn tot 31 augustus zijn we genoodzaakt deze 74ste editie te cancelen”, aldus Leuven Handelt!-voorzitter Marc Van de Velde. Opmerkelijk gegeven: het is de eerste keer sinds 1946 er geen Jaarbeurs wordt georganiseerd in Leuven.

Bijzonder spijtig nieuws uit Leuven: de Jaarbeurs wordt dit jaar definitief van de evenementenkalender geschrapt. Dat heeft organisator Leuven Handelt! zopas bekend gemaakt. Voorzitter Marc Van de Velde nam de beslissing naar eigen zeggen met veel pijn in het hart. “We vinden het inderdaad heel spijtig dat we de Jaarbeurs dit jaar moeten afgelasten maar aangezien alle grote events verboden zijn tot 31 augustus hebben we geen andere keuze.”

Risico

De beurs -die gepland was tussen zaterdag 29 augustus en zondag 6 september- enkele weken uitstellen, bleek helaas geen optie. “Sommigen hadden die piste gelanceerd maar omwille van organisatorische redenen is dat geen optie”, zegt mede-organisator Stefan Frissen. “Je kan je ook de de vraag stellen hoeveel exposanten en bezoekers het risico zullen willen lopen om in een gesloten ruimte met zoveel mensen samen te zijn in deze coronatijd.”

Ideaal Wonen moesten we een week voor de algemene lockdown annuleren. Op dat moment hadden we al kosten gemaakt die we niet meer kunnen recupereren. Een dergelijk risico willen en kunnen we niet meer lopen Stefan Frissen, organisator van Ideaal Wonen en Jaarbeurs Leuven

Het is overigens niet de eerste zware tegenslag voor Leuven Handelt! want eerder moest ook beurs Ideaal Wonen 2020 worden afgelast door het coronavirus. “Ideaal Wonen moesten we een week voor de algemene lockdown annuleren”, klinkt het. “Op dat moment hadden we al kosten gemaakt die we niet meer kunnen recupereren. Een dergelijk risico willen en kunnen we niet meer lopen. Het najaar is ook nog heel onduidelijk. In welke wereld zullen we leven in september, oktober of november? Dat kunnen we onmogelijk inschatten. Daarom zijn volgens mij ook andere bekende beurzen zoals de Biënnale Interieur Kortrijk in oktober en de Boekenbeurs in november geannuleerd. De organisatoren zijn blijkbaar van oordeel dat het gezondheids- en financiële risico te groot is om in deze onzekere coronatijden een publieksevenement te organiseren.”

1946

Volgens Stefan Frissen blijft de overheid alvast totaal in gebreke om organisatoren het nodige perspectief te bieden voor de toekomst. “Ja, het stoort me wel dat de overheid ons totaal geen perspectief biedt”, zegt Frissen. “Men laat ons in het ongewisse en dat is jammer. Jaarbeurs Leuven was de laatste jaren immers aan een opmars bezig. De beurs stond opnieuw op de kaart. Dit jaar zou Jaarbeurs Leuven toe zijn aan de 74ste editie maar het mag niet zijn. Het zal de eerste keer zijn sinds 1946 dat de bekendste beurs van Leuven niet doorgaat…Laten we allemaal samen hopen dat de situatie snel weer normaal wordt zodat we volgend jaar kunnen uitpakken met een schitterende dubbele jubileumeditie!”, besluiten Marc Van de Velde en Stefan Frissen.