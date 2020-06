Jaar na opening valt doek over de legale cannabiswinkels in Leuven: “Nieuwe reglement maakt het onmogelijk open te blijven” Kim Aerts

06 juni 2020

De drie CBD-shops in Leuven gooien de handdoek in de ring. Exact een jaar nadat de eerste legale cannabiswinkel UniQanna in de Diestsestraat in Leuven neerstreek, heeft het de deuren alweer gesloten. Ook GreenDay in de Brusselsestraat is de sigaar. De nieuwe reglementering van de stad Leuven die in september werd ingevoerd , maakt het voortbestaan van de zogenaamde CBD-shops in de stad zo goed als onmogelijk. "Heel spijtig, want het is een heel toffe stad en we hebben veel leuke reacties gekregen", reageert Jober Kleijn van UniQanna.

De nieuwe, huidige reglementering van de stad Leuven schrijft voor dat de CBD-shops op minstens een kilometer afstand van een schoolpoort moeten gevestigd zijn. Op zoek gaan naar een andere stek binnen de universiteitsstad heeft volgens de gewezen uitbaters van de cannabiswinkels weinig zin. Een onhaalbare kaart in Leuven, waar achter elke hoek wel ergens een schoolbel luidt. “We willen vermijden dat jonge mensen producten kopen met een te hoog THC-gehalte of dat de stap naar illegale cannabis verkleind wordt. Daarom trekken we als stad een duidelijke lijn”, klonk burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) altijd rechtlijnig. De shops kregen zes maanden om zich aan te passen of op te krassen. Flower Factory langs de Dieststesteenweg heeft zelfs de kans niet gekregen om open te gaan. Zij betreuren de gang van zaken.

Nooit open geweest

“Onze winkel is volledig ingericht, maar hij is nooit open gegaan”, zegt zaakvoerder Karel Leyssens van Flower Factory. Eerst was het wachten op een vergunning van de douane, maar toen die hindernis overwonnen was, paste de stad de reglementering plots aan waardoor er nog een extra vergunning nodig was. Maar zover is het nooit gekomen. “Wij stonden altijd open voor een constructief gesprek met de stad Leuven. Van in het begin hebben wij met hen willen communiceren, maar er kwam nooit respons. Zelfs niet na vier aangetekende zendingen. Als zij van meet af aan hadden gezegd hoe de vork in de steel zat, hadden wij de kosten om onze winkel in te richten niet gemaakt. We dachten ook dat we meer dan een kilometer van een school zaten, maar blijkbaar moest er in vogelvlucht gerekend worden. We hebben nu de vergunning aangevraagd om er een fiscaal entrepot van te maken en dat is goedgekeurd. Voortaan zullen wij onze producten enkel nog verdelen”, besluit Leyssens.

Duimen leggen

CBD-shop GreenDay in de Brusselsestraat verweerde zich aanvankelijk nog tegen de beslissing van de stad Leuven om de cannabiswinkels aan banden te leggen, maar moest uiteindelijk ook de duimen leggen. Bij UniQanna in de Diestsestraat blijven de rolluiken voortaan ook naar beneden. “We wilden absoluut nog verder, maar door de nieuwe maatregelen en de huidige situatie was het moeilijk om overeind te blijven”, reageert medezaakvoerder Jober Kleijn vanuit Nederland. “We zijn ook niet van plan ons buiten Leuven te vestigen. Heel spijtig, want het was een heel toffe stad en we hebben veel leuke reacties gekregen.” Als je als Leuvenaar nog een fysieke CBD-shop zoekt, dan lijkt Brussel het meest voor de hand liggend.