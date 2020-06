Jaar cel voor voyeur die filmt in douches universiteitsgebouwen KUL Kim Aerts

08 juni 2020

15u34 0 Leuven Een 38-jarige man uit Herent is veroordeeld tot een jaar cel voor voyeurisme en het bezit van kinderporno. Hij filmde stiekem naakte mannen in de douches van een sportgebouw van de KU Leuven.

Bart D. werd vervolgd voor twee zedenmisdrijven. Hij maakte zich schuldig aan voyeurisme van februari 2016 tot november 2018. De man werd op 28 november 2018 in Leuven op heterdaad betrapt bij het filmen van naakte mannen in de douches van het sportgebouw Gymnasium, eigendom van de universiteit. Hij maakte stiekem opnames met een camera die verborgen zat in zijn sporttas.

Dat leidde tot een huiszoeking in zijn woning in Herent. Daar trof de politie een collectie kinderporno met 297 video’s en afbeeldingen aan. Op de beelden waren kinderen vanaf 8 jaar oud te zien. Het bleef niet bij het bezit van kinderporno. Uit de analyse van zijn computer bleek dat D. tussen april 2015 en november 2018 via Skype 737 video’s met kinderporno had gedeeld met andere gebruikers. Hij gebruikte daarbij de accountnaam “Jongenleuven”. Het ging in hoofdzaak om porno met jongens tussen 8 en 14 jaar. Bij de huiszoeking werden ook eerdere opnames van ontblote mannen in de kleedkamers van het Leuvense sportcomplex teruggevonden.

De beklaagde bekende de feiten. De straf is met uitstel onder probatievoorwaarden. Drie mannen stelden zich burgerlijke partij en kregen samen een morele schadevergoeding van 2.600 euro.