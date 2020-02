Jaar cel voor heethoofd die studenten viseert KAR

11 februari 2020

09u34 0 Leuven Een 23-jarige man is veroordeeld tot een jaar cel voor het bestelen van een lid van een studentenclub in Leuven. Hij maakte met geweld zijn studentenlint afhandig.

Het slachtoffer was op weg naar zijn kot, toen hij op 16 november 2016 om 2.30 uur in Leuven aangesproken werd door een groepje jongeren. Zij uitten hun ongenoegen over de lintjes van een Antwerpse studentenclub. Hij nam de vlucht, maar werd achtervolgd en kreeg slagen en stampen, toebedeeld door Jo G. en en Joren S. Het slachtoffer werd beroofd van zijn studentenlint en liep een gebroken neus op.

Diezelfde Joren S. (23) was daags nadien betrokken bij een vechtpartij aan een café in Leuven. Samen met Fons Q. deelde hij slagen uit aan twee studenten, eerst binnen in de kroeg en nadien op het terras. De slachtoffers kregen vuistslagen in het gezicht en hielden er een gescheurde lip en afgebroken tanden aan over. Volgens getuigen was er geen enkele aanleiding voor de vechtpartij.

Joren S. werd omschreven als “een heethoofd” en kreeg een jaar cel. De rechtbank kende uitstel gedurende drie jaar toe onder probatievoorwaarden. Fons Q. kreeg vier maanden cel met uitstel. Jo G. werd vrijgesproken.