J.P.Minckelersstraat weer open na instorting op werf ADPW

16 juni 2019

21u27 0

De J.P. Minckelersstraat is terug open. Vrijdag zo rond 17.30 uur stortte een deel van de school in aanbouw De Stroom in. Om een nog onduidelijke reden is een deel van de skeletbouw omgekanteld. Daardoor zijn er betonnen platen tussen de profielen gevallen. Daarbij vielen geen gewonden. Daardoor werd de J.P. Minckelersstraat afgesloten voor alle verkeer, vanaf de Kardinaalstraat tot de Vaartstraat. Op 25 april werd de eerste steen van eerstegraadsschool De Stroom gelegd. Op 1 september zou de schoolbel er voor het eerst moeten luiden. Het is niet duidelijk of deze instorting hier invloed op zal hebben.