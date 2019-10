IS-aanhangers riskeren tot vijf jaar cel voor deelname aan terroristische organisatie Kim Aerts

15 oktober 2019

18u07 0 Leuven Vier IS-aanhangers uit Leuven, Tienen en Brussel riskeren tot vijf jaar cel omdat ze deel zouden hebben uitgemaakt van de terroristische organisatie. De hoofdbeklaagde stond volgens het federaal parket in nauw contact met de Islamitische Staat. De in beslag genomen multimedia bulkte van de extreemrechtse propaganda.

Het terreurdossier gaat terug tot begin 2017 waarbij de Irakees Ahmed A.S. (31) uit Leuven in het vizier van de speurders kwam. De man zou geradicaliseerd zijn onder invloed van zijn broer Ayham A.S. (42) uit Tienen. De jongste broer ging doelgericht op zoek naar IS-documenten of hij ontving via geheime telegrams schema’s om zich voor te bereiden op een gewapende strijd. Hij was geabonneerd op magazines die IS verspreidde onder militanten. Volgens de procureur alleen bestemd voor echte ingewijden. Bij de Leuvenaar werden 2.235 zorgwekkende telegramchats ontdekt. Op zijn iPad deed hij opzoekingen naar ‘homemade’ explosieven, salpeterzuur en de explosieve vloeistof nitroglycerine. Hij bekeek ook een 26 minuten durende video voor het vervaardigen van een explosievenvest in vier stappen.

Onderwijsministerie als doelwit

Volgens een getuigenverklaring gaf Ahmed A.S. ook onderricht waarin hij opriep om de jihad te vervoegen. Hij was tevens een echte Osama Bin Laden-kenner. In zijn verklaringen aan de politie had hij het altijd over “zelfstudie”. Berichten over sjiitische milities die verketterd en vernietigd dienden te worden, deed hij onder een pseudoniem. Volgens het Openbaar Ministerie paste dit allemaal niet meer in het plaatje van vrije meningsuiting, maar ging het wel degelijk om het verspreiden van de ideologie van IS.

Twee smartphones liet A.S. blokkeren. Een iPhone werd door het gerecht naar een firma in het buitenland gestuurd om te laten analyseren. De resultaten daarvan zijn tot op de dag van vandaag nog niet bekend. Samen met zijn oudere broer Ayham A.S. sprak Ahmed over mogelijke doelwitten die ze voor ogen hadden. Daarbij viseerden ze het ministerie van Onderwijs en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in Brussel en ‘een politiecommissariaat’. Dat gesprek werd opgevangen in de auto van de oudste broer waarin afluisterapparatuur verstopt zat. De mogelijke doelwitten werden later door de broers tegenover de speurders afgedaan als “grap”, omdat ze zogenaamd wisten dat ze werden afgeluisterd.

Het parket zag de oudste broer als iemand die zich onder de zwakkeren van de maatschappij begaf. Hij had daardoor heel wat aanzien en invloed binnen de gemeenschap. De man bood hulp als tolk in een - ondertussen gesloten - asielcentrum in Lubbeek, bij het OCMW en hij zou ook rijlessen hebben gegeven. Hij was aanwezig op bijeenkomsten waar de leer van IS verkondigd werd.

Belgen handen afhakken

Op 6 september 2017 werd een gesprek tussen hem en zijn ouders onderschept. Daarin had Ayham A.S. het over het kelen van mensen. “Zelfs een Belg die niets heeft gedaan wil ik de handen afhakken en levend in de woestijn begraven”, luidde de boodschap.

De Tienenaar zou makkelijk toegang hebben gehad in het crimineel milieu om zich kalasjnikovs aan te schaffen, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Volgens het parket is de oudste broer allerminst een grootspreker en opschepper en zou de man wel degelijk voorbereidingen hebben getroffen voor het plegen van een terroristisch misdrijf. De jongste broer riskeert daarvoor vijf jaar cel en de oudste vier jaar cel. In oktober 2017 werden ze van hun vrijheid beroofd, maar ondertussen zijn de twee op vrije voeten.

Net als de twee andere beklaagden uit Schaarbeek Halil K. (31) en zijn echtgenote Zeliha C. (34). Die laatste werd afgelopen zomer gearresteerd op de luchthaven van Zaventem toen ze terugkwam uit haar thuisland Turkije. Tegen haar was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd omdat ze zou deelgenomen hebben aan de activiteiten van een terroristische groep. Haar man Halil K. werd een jaar eerder opgepakt in Nederland. In zijn cel in Mechelen werd een brief ontdekt waarin hij zijn vrouw vroeg om jihad te voeren en gaf hij tips mee voor hoe hun kind op te voeden. K. zou intenties gehad hebben om naar het strijdgebied in Syrië te vertrekken. Op zijn smartphone werden twee tijdschriften en propagandavideo’s van IS aangetroffen. De Brusselaar stond in contact met Ahmed A.S. Tijdens zijn verhoor verklaarde K. dat IS al jaren verslagen was. Hij en zijn vrouw riskeren twee jaar cel. Ze leven ondertussen op twee verschillende adressen in Schaarbeek.

De verdediging gaat in hoofdorde voor de vrijspraak. Vonnis op 12 november.