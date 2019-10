iPad gestolen bij inbraak ADPW

11 oktober 2019

In een woning in Verloren Kost in Leuven werd donderdagavond ingebroken. De inbrekers konden via een raam aan de achterzijde van de woning naar binnen klimmen en gingen aan de haal met een IPad. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.