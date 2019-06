Internering voor vijftiger na zedenfeiten KAR

07 juni 2019

19u38 0

Voor een vijftiger uit Leuven is de internering bevolen na melding van zedenfeiten. I.D.S. (59) stond terecht voor aanranding van de eerbaarheid omdat hij jonge meisjes op straat in het centrum lastig viel met de vraag of ze hem wouden helpen met zijn ‘behoeftes’. Hij zou ook in het openbaar gemasturbeerd hebben terwijl hij dames aanraakte. De feiten speelden zich af in 2016. De vijftiger verblijft momenteel in de Leuvense hulpgevangenis voor andere feiten. Dertig jaar geleden werd de man al veroordeeld tot 18 maanden cel voor aanranding. Vorig jaar werd de internering bevolen, maar daar tekende D.S. beroep tegen aan. Volgens een deskundige bestaat er “een verhoogd risico op recidiverend norm- en wetsoverschrijdend gedrag.”