Internering voor man die valse beschuldigingen uit KAR

21 mei 2020

11u27 0 Leuven David V. werd vervolgd voor belaging, verspreiding van valse berichten en schriftelijke beledigingen en bedreigingen, onder meer via sociale media. De feiten speelden zich af over een langere periode, van januari 2016 tot april 2019. De internering van de man werd bevolen.

In Leuven deponeerde David V. dreigende berichten in de brievenbus van een koppel. Hij alarmeerde de politie voor zogenaamd strafbare feiten die zich op het appartement van het paar zouden hebben voorgedaan. Via een brief op Facebook beschuldigde hij een man uit Tienen ervan dat hij door hem was verkracht, samen met enkele andere personen. Naar een vrouw in Tienen stuurde V. dan weer aangetekende brieven met fictieve aanwijzingen dat zij in de porno-industrie werkte.

De beklaagde viel in Hoegaarden mensen lastig met sms’jes en nam daarbij geregeld dreigende taal in de mond. In Holsbeek en Leuven bekladde hij de gevel van een woning en een garagepoort met graffiti. In juni vorig jaar werd V. tijdelijk in een instelling ondergebracht, maar die wist hij keer op keer te ontvluchten. Volgens een gerechtsdeskundige is verdere residentiële behandeling noodzakelijk. De rechtbank liet de man meteen interneren.