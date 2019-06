Internering voor man die agenten aanvalt KAR

03 juni 2019

Een man uit Leuven moest zich in de correctionele rechtbank verantwoorden voor feiten van weerspannigheid en slagen ten aanzien van enkele politie-inspecteurs. Die hielden op 31 maart 2016 een huiszoeking bij D.V.H. omdat ze op zoek waren naar een vermist persoon. Maar die huiszoeking bleek niet naar de zin van V.H. Hij stelde zich weerspannig op en gaf twee agenten rake klappen. V.H. zou kampen met ernstige psychische problemen. De rechter beval daarom de internering. Het parket vroeg de onmiddellijke aanhouding van de man omdat hij niet aanwezig was op zitting, maar daar ging de rechter niet op in.