International Repair Day: standbeeld Fonske wordt Fonske de Hersteller Bart Mertens

15 oktober 2019

17u30 1 Leuven Op 19 oktober 2019 is het International Repair Day. Die themadag zet wereldwijd herstellers, Repair Cafés en andere herstelinitiatieven in de kijker. “Ook in Leuven willen we de herstelbaarheid van producten in de kijker zetten met een actie bij het standbeeld van Fonske”, zegt Magda Peeters van Maakbaar Leuven.

Producten herstellen in plaats van ze te vernieuwen, is een effectieve manier om minder afval te produceren en minder energie en grondstoffen te verbruiken. Jammer genoeg is herstellen vandaag allesbehalve evident. Wie iets wil (laten) repareren, botst vaak op allerlei drempels zoals onbeschikbare wisselstukken, hoge prijzen of zelfs toestellen die simpelweg niet te repareren zijn, omdat ze niet open kunnen worden gemaakt.

Europese regelgeving zou producenten moeten verplichten om toestellen zo te ontwerpen dat ze makkelijk herstelbaar zijn, ook smartphones en tablets Magda Peeters van Maakbar Leuven

“Toch werken dagelijks allerlei professionele herstellers, Repair Café-vrijwilligers en repareer-het-zelvers zich in het zweet om kapotte spullen te herstellen, over al die drempels heen”, zegt Magda Peeters van Maakbar Leuven. “ Als eerbetoon aan de helden die herstellen, wilden we een nieuw standbeeld oprichten in Leuven: Fonske De Hersteller. Met ons initiatief willen we de herstellers een hart onder de riem steken. Daarnaast willen we beleidsmakers aansporen om het waardevolle werk van herstellers beter te omkaderen, de reparatiesector te stimuleren en herstellingen aantrekkelijker te maken voor de gebruiker. We sluiten ons daarmee aan bij de Europese Right to Repair-campagne. Europese regelgeving zou producenten moeten verplichten om toestellen zo te ontwerpen dat ze makkelijk herstelbaar zijn, ook smartphones en tablets.”

Meer info: www.maakbaarleuven.be