Internationaal bibliobussenfestival BUZZ palmt Ladeuzeplein in EDLL

12 oktober 2019

16u31 0 Leuven Het Ladeuzeplein in Leuven staat vandaag volledig in het teken van het BUZZ festival. Doet het een belletje rinkelen? Twaalf bibliobussen uit België en Nederland, taart in drie verdiepingen, 450 cupcakes, 30 verjaardagskaarsen, een zeepkistenrace, vier winnaars en een pak workshops en boeken. Dat is het BUZZ Festival.

Het is feest in de bib van Leuven. Dit jaar blaast de bibliobus 30 kaarsjes uit. Om het belang van de bibliobus te onderstrepen, organiseert de bibliotheek een festival. Het BUZZ Festival is een unicum in Vlaanderen en krijgt meteen een internationaal kantje door de samenwerking met de bibliotheek van Middelburg in Zeeland.

De bibliobus is en blijft belangrijk voor de stadsbibliotheek. “Met de bus brengen we de services van een moderne bibliotheek tot aan de voordeur van de mensen. De bus houdt halt aan bewust gekozen plaatsen zoals schoolbuurten en aandachtswijken", zegt Dieter Deplancke, afdelingshoofd de Bib Leuven.

Op het Ladeuzeplein vind je vandaag maar liefst twaalf bibliobussen uit binnen-en buitenland. Ook de allereerste Leuvense bibliobus, nu de energiebus, doet mee. Een stunt- en vliegwerk van Cirkus in Beweging gaf de plechtige openingsceremonie van het festival. Heel wat kinderen en hun familie genoten van circusworkshops, een zeepkistenrace en zoektochten doorheen de bussen.