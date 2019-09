Internationaal bibliobusfestival BUZZ palmt Ladeuzeplein in Bart Mertens

13 september 2019

11u35 2 Leuven Het BUZZ Festival palmt op zaterdag 12 oktober het Ladeuzeplein in Leuven in met bibliobussen uit België en Nederland. Enkele cijfers ter verduidelijking van de feestelijkheden: 12 bibliobussen, 1 taart in 3 verdiepingen, 450 cupcakes, 30 verjaardagskaarsen, 1 zeepkistenrace, 4 winnaars en tal van workshops en boeken.

Bib Leuven organiseert in oktober traditioneel het ‘Feest in de Bib’. Dit jaar blaast de bibliobus omstreeks die tijd 30 kaarsjes uit. Om het belang van de bibliobus te onderstrepen, grijpt de bibliotheek de gelegenheid aan om er een heel festival rond te organiseren. BUZZ Festival is een unicum in Vlaanderen en krijgt meteen een internationaal tintje door de intense samenwerking met de bibliotheek van Middelburg.

De bibliobus is voor ons niet meer of niet minder dan een mobiel bibliotheekfiliaal en in die zin onmisbaar Dieter Deplancke, afdelingshoofd de Bib Leuven

“Het BUZZ Festival bestaat uit twee luiken”, vertelt Dieter Deplancke, afdelingshoofd de Bib Leuven. “In de voormiddag buigen professionals zich in M-Museum Leuven over de toekomst van mobiele bibliotheken. Er worden deelnemers verwacht uit België, Nederland, Spanje, Portugal en Hongarije. De bibliobus is voor ons niet meer of niet minder dan een mobiel bibliotheekfiliaal en in die zin onmisbaar. De plaatsen waar de bus halt houdt, zijn niet lukraak gekozen. Aandachtswijken en schoolbuurten hebben een streepje voor. De voormiddag is uitsluitend toegankelijk voor professionelen maar in de namiddag is het feest voor iedereen. Op het Ladeuzeplein tref je maar liefst twaalf bibliobussen uit binnen-en buitenland. Ook de allereerste Leuvense bibliobus, nu de energiebus, doet mee. Op het gezellige festivalplein kan je aan tal van activiteiten deelnemen.”

Zeepkistenrace

Op het programma onder meer stunt- en vliegwerk van Cirkus in Beweging en uiteraard ook een taart om de verjaardag van de bibliobus te vieren. “Illustrator Leo Timmers ook is van de partij en tekent samen met kinderen een reuzestraat. Terwijl het jonge volkje springt op een boekenkasteel, kunnen de ouders zich neervlijen tussen de boekenmeubels en wegdromen in een boek”, zegt Inge Bertels van het bibliobusteam. Sofie Missorten, diensthoofd van de Leuvense bib, kijkt naar eigen zeggen vooral uit naar de zeepkistenrace. “We roepen iedereen op om met een zelfgebouwde zeepkist in het thema ‘boek’ om 15 uur aan de startstreep te verschijnen. Er zijn prijzen voor de origineelste en snelste racers”, klinkt het.

Meer info: leuven.bibliotheek.be