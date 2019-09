Interleuven verder in zee met Oost-Brabantse gemeenten maar eentje haakt af… Bart Mertens

13 september 2019

11u30 0 Leuven De intergemeentelijke samenwerking Interleuven zal ook de komende 18 jaar verder werken aan de sociaal-economische en duurzame ontwikkeling van Oost-Brabant. Interleuven werkt al sinds 1965 aan de streekontwikkeling in het arrondissement Leuven.

Het Vlaams Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat gemeenten om de 18 jaar moeten beslissen of een samenwerkingsverband wordt verder gezet of niet. In onze regio werkten tot op heden 30 steden en gemeenten waaronder Leuven, Herent en Lubbeek samen met Interleuven. Vanaf november zullen er dat nog 29 zijn want Tielt-Winge besloot als enige om af te haken.

54 jaar

“Al 54 jaar stimuleert Interleuven de duurzame ontwikkeling van Oost-Brabant in een snel evoluerende maatschappij. We ondersteunen onze vennoten en partners bij taken en projecten in diverse domeinen zoals bijvoorbeeld ondernemen en wonen. Onze vennoten kunnen de komende jaren blijven rekenen op onze professionele dienstverlening en ondersteuning. In onze snel veranderende wereld is samenwerking cruciaal om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Onze verlenging is dan ook het beste bewijs dat de gemeenten en steden van het arrondissement Leuven hier ook in geloven”, zegt Sabrina De Donder, verantwoordelijke voor de communicatie bij Interleuven.