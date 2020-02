Interactieve wandelingen voor kinderen in hartje Leuven Bart Mertens

21 februari 2020

10u30 1 Leuven Op zondag 1 maart kunnen kinderen van 4 tot 14 jaar en hun ouders deelnemen aan vier interactieve kinderwandelingen. Elke wandeling van SpeurLeuven heeft een eigen thema: muziek, cultuur, geschiedenis en culinair.

“Kinderen kennen voornamelijk de winkelstraten in het centrum, maar onze stad heeft nog veel meer mooie plekjes om te ontdekken”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). “Daarom werkte de jeugddienst een nieuw concept uit: een interactieve namiddag voor gezinnen die begint met een lekkere picknick. Kinderen van 4 tot 14 jaar en hun ouders kiezen uit vier supertoffe wandelingen in samenwerking met de Kleine Chef, 30CC, de Reisrus en Leuven Leisure. Er staat er een dag vol verwondering, proevertjes en muzikale hoogstandjes op het programma.” Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.