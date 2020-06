Inschrijven aan de KU Leuven kan voor het eerst volledig online Joris Smets

30 juni 2020

14u27 0 Leuven Studenten die zich voor het eerst inschrijven aan de KU Leuven moeten hiervoor niet meer naar de universiteit gaan. Vanaf morgen, 1 juli, zullen zij voor het eerst hun inschrijving volledig online kunnen doorlopen. Wie wil, kan wel nog ter plaatse gaan, zij het enkel op afspraak.

Elk jaar heerst er in augustus en september een gezellige drukte in de Universiteitshal op de Naamsestraat. Alle studenten die zich voor het eerst inschrijven in Leuven moeten er langskomen om hun inschrijving volledig af te ronden. Ze krijgen er naast een gloednieuwe studentenkaart ook heel wat informatie mee over het studentenleven. Ook op de KU Leuven-campussen in negen andere Vlaamse steden gonst het in die periode van de bedrijvigheid. Dit jaar steekt de COVID-19-uitbraak daar jammer genoeg een stokje voor.

Online of op afspraak

Vanaf 1 juli zullen nieuwe studenten zich volledig online kunnen inschrijven. “De universiteit verkrijgt de meeste informatie in verband met diploma’s via de overheid”, klinkt het bij de KUL. “Andere attesten en diploma’s zullen nieuwe studenten zelf moeten uploaden, samen met een foto voor de studentenkaart. Van zodra de inschrijving in orde en verwerkt is, krijgen de kersverse studenten de inschrijvingsbewijzen en factuur digitaal toegezonden. Wie toch naar de universiteit wil komen om zijn of haar inschrijving af te ronden, kan dat vanaf 17 augustus, maar enkel op afspraak.”

Campus en stad verkennen kan nog steeds

De voorbije jaren kregen studenten bij hun inschrijving ook heel wat praktische informatie mee. Waar kan ik een fiets huren? Hoe ziet het cultuuraanbod op de campus eruit? Waar kan ik boeken kopen? Dit jaar beantwoordt de universiteit heel wat praktische vragen in een e-mail die alle nieuwe studenten enkele dagen na hun inschrijving in hun mailbox mogen verwachten. “We kijken er enorm naar uit om komend academiejaar opnieuw heel wat nieuwe studenten te mogen verwelkomen aan onze universiteit”, aldus rector Luc Sels. “Dit jaar loopt alles een beetje anders, maar dat neemt niet weg dat we er, met respect voor ieders veiligheid en gezondheid, samen een inspirerende periode van zullen maken. Een periode waarin jonge mensen nieuwe inzichten kunnen opdoen en kunnen genieten van de jaren die hun leven voor een stuk zullen bepalen.”

De digitale inschrijvingen voor academiejaar 2020-2021 gaan van start op 1 juli. Langs komen op de campus kan vanaf 17 augustus, mits afspraak. De inschrijvingen voor het eerste semester lopen tot 18 september.