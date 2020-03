Innovatiefestival and& uitgesteld naar 2021: “Coronacrisis plaatst thema 'Innovate for the Better’ in nieuwe context” Bart Mertens

31 maart 2020

15u30 0 Leuven Van 21 tot 24 april 2021 zal Leuven de thuishaven worden van innovatiefestival and&. Dat heeft heeft de organisatie laten weten nadat het festival eerder werd uitgesteld door de corona-epidemie. “Grote namen als Uri Levine, Jimmy Wales en Chris Messina hebben hun komst alvast herbevestigd”, zegt Pieter Goiris.

“Het centrale thema van and& 2020 was ‘Innovate for the Better’ en dat zal voor onze editie in 2021 niet veranderen. De huidige COVID-19 situatie spoort ons juist aan om te herdenken hoe we als maatschappij anders en beter kunnen functioneren, elkaar op globale wijze kunnen helpen en wat de bijdrage van innovatie hierin zal zijn”, aldus Pieter Goiris, intendant van and&.

We zien dit uitstel als een opportuniteit om ons event nog meer op punt te stellen Pieter Goiris van festival and&

De focus zal tijdens woensdag 21 en donderdag 22 april 2021 liggen op een tweedaagse conferentie en een ondernemerstop. Hoe het programma er verder precies zal uitzien, wordt later nog bekendgemaakt. “We zien dit uitstel als een opportuniteit om ons event nog meer op punt te stellen”, aldus Pieter Goiris. “Het festival herbevestigt ondertussen alvast een paar van de grootste namen die op de conferentie zullen spreken. Zo komt Jimmy Wales, oprichter van Wikipedia en Uri Levine, de medeoprichter Waze. Ook vele anderen hebben al bevestigd dat ze erbij zullen zijn volgend jaar. Meer herbevestigingen en nieuwe namen volgen in de komende weken.”