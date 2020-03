Inleveren en ophalen rijbewijzen via aangetekende zending in Leuvense politierechtbank KAR

19 maart 2020

Wie zijn rijbewijs in de nabije toekomst moet inleveren, doet dat best via aangetekende zending. Door de maatregelen rond het coronavirus blijft de griffie van de politierechtbank gesloten.

De Leuvense politierechtbank zal op haar beurt ingetrokken rijbewijzen per aangetekende zending versturen. De griffie is tot 17 april alleen telefonisch of per mail bereikbaar. Ter plaatse zullen geen rijbewijzen worden afgeleverd. Advocaten moeten hun stukken en conclusies bij voorkeur via mail indienen. Het neerleggen van een papieren versie is alleen mogelijk in een box. Voor het aantekenen van hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank moet eerst een afspraak gemaakt worden met het personeel van de griffie.