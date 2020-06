Ingang bib Tweebronnen opgefleurd met street art: ondertussen al meer dan 80 muurschilderingen in Leuven Bart Mertens

17 juni 2020

15u20 1 Leuven Aan de ingang van het Tweebronnengebouw in de Rijschoolstraat prijkt een nieuw pareltje. Kunstenaarscollectief Treepack werkte samen met artiest Toon van Ishoven aan een inspirerende muurschildering. “De stad Leuven is niet voor niets sinds april ‘street art city’ geworden”, klinkt het trots.

De ingang van Tweebronnen aan de Rijschoolstraat werd het voorbije weekend omgetoverd tot een opvallend kunstwerk. Kunstenaarscollectief Treepack ging aan de slag met kunstenaar Toon van Ishoven maar de uiteindelijke keuze lag bij de medewerkers van Bib Leuven en het Stadsarchief.

Daydreamer

“We wilden deze saaie en kale doorgang omtoveren tot een leuk en inspirerend plekje in Leuven”, legt schepen Denise Vandevoort (sp.a) uit. ”Nu prijkt hier een uitnodigende muurschildering van een meisje dat in de zon geniet van een goed boek. Het kunstwerk kreeg de titel ‘Daydreamer’ en is voor veel lezers een herkenbaar beeld. Tegelijk is het een link naar de aangename ontmoetingsplekken die de Leuvense bib te bieden heeft.”

Leuven is overigens goed bezig als kersverse ‘street art city’. In april trad de stad toe tot het brede internationale netwerk en via het online platform van Streetartcities en de gelijknamige app kan je nu al meer dan 80 muurschilderingen in de Leuvense straten ontdekken.