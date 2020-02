Infosessie over het ontharden van je tuin ADPW

06 februari 2020

18u42 0 Leuven Hoe meer verhardingen, hoe minder water de grond kan indringen. Met verdroging en wateroverlast als gekende gevolgen. “Om ons weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering, moeten we met z’n allen ‘ontharden’. En dat kan zeker ook in uw eigen tuin. Kies voor water en groen in plaats van beton”, zo luidt het advies van de provincie Vlaams-Brabant.

“Door het hemelwater zoveel mogelijk op te vangen, te bufferen en te laten infiltreren, verhoogt u ook de leefbaarheid voor planten en dieren én uzelf. Maar hoe moet dat, uw tuin ontharden? Daarover gaat de gratis infosessie ‘Verruil het grijs in uw tuin voor groen en blauw’. De provincie Vlaams-Brabant organiseert samen met de verschillende regionale landschappen van Vlaams-Brabant een infosessie op vijf verschillende locaties. Er is er dus altijd één in uw buurt”, klinkt het. De spreker is tuinarchitect Wim Collet.

Waar en wanneer?

Dinsdag 3 maart 2020 – Lubbeek

Dinsdag 10 maart 2020 – Kapelle-op-den-Bos

Donderdag 19 maart 2020 – Leuven

Dinsdag 24 maart 2020 – Drogenbos

Dinsdag 21 april 2020 – Tienen

Telkens van 19.30 tot 22 uur. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Info en inschrijven via de website van Provincie Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be/klimaatbestendige-tuinen