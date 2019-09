Indrukwekkend Contiusorgel ingespeeld in Leuvense Sint-Michielskerk RL

21 september 2019

02u50

Bron: Belga 0 Leuven Het Contiusorgel, een replica van het enige 18de eeuwse orgel dat (in het Letse Liepaja) bewaard gebleven is van Bach's favoriete orgelbouwer Heinrich Andreas Contius, is vrijdagnamiddag in de Sint-Michielskerk in Leuven ingespeeld tijdens een vredesmis.

Het orgel werd gebouwd in opdracht van de Contius Foundation en op voorstel van vooraanstaande binnen- en buitenlandse orgelkenners en organisten. Deze organisatie verzamelde hiertoe 1,7 miljoen euro met giften van het Fonds Baillet-Latour, de Nationale Loterij en privé-sponsors. Het orgel bevat liefst 2.134 pijpen, waarvan er tot op heden nog slechts 20 op de juiste toonhoogte gebracht zijn. De Leuvense kerkgangers kregen vrijdag dan ook slechts deze pijpen te horen. De volledige tonering zal pas in de lente van volgend jaar afgewerkt zijn.



Om het orgel in de kerk te kunnen plaatsen werd met de steun van de stad Leuven een volledig nieuw doksaal gebouwd. Het werd zo ontworpen dat er plaats is om rond het orgel met koor en orkest alle muziek van Bach, inclusies de Passies, en van tijdgenoten te kunnen uitvoeren. Uniek aan het nieuwe doksaal is de 100 procent massief houten structuur. Hierdoor krijgt het orgel net als in de 18de eeuw als het ware een gigantische klankkast onder zich. Het orgel werd in de kerk op dezelfde plaats gebouwd als het historische Le Picardorgel dat tijdens een geallieerd bombardement in mei 1944 verloren ging.

In de marge van het gebeuren kondigde Carl Bevernage, bestuurder van de Contius Foundation aan, dat de stichting vanaf 2021 in de kerk tweejaarlijks onder leiding van Bernard Foccroulle, de voormalige directeur van Munt, een internationaal Contius-Bachfestival zal organiseren. Het eerste festival gaat op 1 juli 2021 van start. Het orgel is ook beschikbaar voor opleiding, onderzoek, concerten en zal uiteraard ook een prominente functie vervullen voor de erediensten van de Sint-Michielsparochie.