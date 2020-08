Inbrekers zetten het op een lopen JSL

18 augustus 2020

Twee onbekenden die maandagnamiddag probeerden in te breken in een woning in de Edelzangerslaan in Kessel-Lo slaagden niet in hun opzet. Het forceren van de achterdeur lukte niet en ook het dubbele glas van een schuifraam kregen ze niet stukgeslagen. Een buur die alles zag gebeuren verwittigde de politie. De daders zetten het op een lopen nog voor de politie ter plaatse was. Een zoekactie in de wijk leverde geen resultaat meer op