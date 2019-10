Inbrekers vluchten nadat alarm afgaat ADPW

11 oktober 2019

In de Spreeuwenstraat in Kessel-Lo probeerden drie inbrekers donderdagavond om in te breken in een woning. Ze braken een raam aan de achterzijde van de woning open maar toen ze naar binnen klommen ging het alarm af. Het drietal nam onmiddellijk zonder buit de vlucht met een vluchtauto die voor de deur klaar stond. Een buurman kwam kijken waar het alarm vandaan kwam en zag het drietal instappen en wegrijden. De Leuvense politie werd verwittigd en ging in de omgeving op zoek naar de inbrekers. Ze konden echter niet meer aangetroffen worden. Er werd proces-verbaal opgesteld en de zaak wordt verder onderzocht.