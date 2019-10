Inbrekers verwonden zich bij mislukte inbraak ADPW

24 oktober 2019

Onbekenden hebben woensdagnacht geprobeerd om in te breken in een woning in de Arthur Meulemanslaan in Heverlee. De daders beschadigden een schuifraam, maar slaagden er niet in de woning binnen te geraken. Uit bloedsporen bleek dat ze zich bij hun poging om binnen te geraken, wel hadden verwond. Ook aan de achterdeur waren braaksporen te zien, maar deze kregen de daders evenmin open.