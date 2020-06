Inbrekers vertrekken zonder buit JSL

28 juni 2020

11u36 0

Vrijdag werd er overdag ingebroken in een huis in de Belpairestraat in Kessel-Lo. De inbrekers probeerden eerst om een zijraam en een schuifraam te forceren. Toen dit niet lukte, haalden ze het toiletraam zelfs helemaal uit de muur om de woning te betreden. Ze doorzochten de woning, maar maakten niets buit. De bewoners merkten op dat er ingebroken was toen ze ’s avonds thuiskwamen. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.