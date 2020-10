Inbrekers vertrekken zonder buit JSL

06 oktober 2020

10u55 0

Maandag werd er overdag ingebroken in twee appartementen in hetzelfde gebouw in Leuven. De inbrekers konden zich toegang verschaffen tot de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw in de Tessenstraat in Leuven. Daar braken ze het cilinderslot af van de voordeur van een appartement. Ze doorzochten het appartement maar maakten niets buit. De bewoners ontdekten ‘s avonds dat het cilinderslot afgebroken was. Bij een ander appartement in het gebouw bleek dat het cilinderslot ook afgebroken was, maar daar zouden de inbrekers niet binnen geraakt zijn. De politie werd verwittigd en stelde voor beide feiten een proces-verbaal op.