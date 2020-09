Inbrekers vertrekken zonder buit JSL

01 september 2020

Maandag is er overdag ingebroken in een appartement in de Schapenstraat in Leuven. De inbrekers konden zich toegang verschaffen tot de gemeenschappelijke delen en braken daarna het slot af van de toegangsdeur van één van de appartementen. Ze doorzochten heel het appartement maar op het eerste gezicht konden ze niets buitmaken. Toen de bewoners ’s avonds thuiskwamen werd de inbraak opgemerkt. De Leuvense politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.