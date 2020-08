Inbrekers vertrekken zonder buit JSL

05 augustus 2020

Onbekenden hebben van een paar dagen afwezigheid van de bewoners gebruik gemaakt om in te breken in een appartement op het gelijkvloers in de Marrainelaan. De indringers forceerden een schuifraam om binnen te geraken. De woonst werd doorzocht maar er werd niets gestolen. De Leuvense politie werd verwittigd en kwam ter plaatse.