Inbrekers vertrekken zonder buit

18 augustus 2020

13u28

De bewoners van een woning in de Prosper Vanlangendoncklaan in Wilsele stelden maandagnamiddag vast dat er tijdens hun afwezigheid was ingebroken. De woning werd doorzocht en de achterdeur stond open. Op het eerste gezicht was er niets verdwenen en er konden ook geen braaksporen worden vastgesteld. Mogelijks hebben de indringers een reservesleutel die buiten verborgen lag gebruikt om de deur te openen.