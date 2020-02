Inbrekers vertrekken met lege handen JSL

12 februari 2020

In de Albert Woutersstraat in Wilsele ontdekten de bewoners van een huis dinsdag dat er ingebroken was. Ze kwamen terug van vakantie en merkten op dat de achterdeur opengebroken was. De inbrekers doorzochten de woning, maar maakten op het eerste zicht niets buit. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.