Inbrekers stelen wagen Bart Mertens

24 november 2019

17u10 0

Dieven hebben zaterdagochtend ingebroken in twee huizen in de Henricus Bosmanslaan in Wilsele. De inbrekers probeerden eerst de deuren van een huis te forceren maar slaagden er niet in om binnen te geraken. Daarna boorden ze bij de buren gaatjes in het raamkozijn en konden zo een raam openen. De dieven doorzochten de woning en vonden de sleutels van de auto. Ze namen de vlucht met het voertuig. De politie stelde proces-verbaal op en is een onderzoek begonnen naar de inbraken.