Inbrekers stelen voor 21.000 euro aan computermateriaal van KU Leuven JSL

14 juli 2020

19u14 2 Leuven In het Van Den Heuvelinstituut (VHI) van de KU Leuven is er in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Onbekenden gingen aan de haal met tienduizenden euro’s aan computermateriaal uit de klassen.

In het VHI aan de Dekenstraat in Leuven zijn er veel computerklassen die heel het academiejaar gebruikt worden door studenten. In de nacht van maandag op dinsdag hebben onbekenden ingebroken in het gebouw van de KU Leuven. Ze braken computers open en gingen aan de haal met verschillende geheugenkaarten en processors, waardoor de computers dus momenteel niet meer bruikbaar zijn. Het gestolen materiaal zou een waarde van 21.000 euro hebben. De politie van Leuven kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.