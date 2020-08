Inbrekers stelen stuur uit auto JSL

03 augustus 2020

13u31 0

Het voorbije weekend hebben onbekenden in de Cristianlaan in Kessel-Lo ingebroken. De dieven hadden het gemunt op een geparkeerde Mercedes. Ze sloegen het raam van de auto aan stukken en gingen aan de haal met het stuur. Verder was er niets verdwenen uit de auto. De Leuvense politie kwam ter plaatse.