Inbrekers stelen laptops en juwelen Joris Smets

23 juni 2020

Maandag werd er overdag ingebroken in een appartement op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. De inbrekers konden toegang krijgen tot de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw en forceerden daarna de voordeur van een appartement op de eerste verdieping. Ze gingen aan de haal met twee laptops en juwelen. Toen de bewoners ’s avonds thuiskwamen, merkten ze dat er ingebroken was. De politie werd verwittigd en er werd proces-verbaal opgesteld.