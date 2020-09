Inbrekers stelen laptops en geld JSL

03 september 2020

16u16 0

In de nacht van woensdag op donderdag werd er ingebroken in de Groenveldstraat in Heverlee. De inbrekers sloegen eerst toe in een huis waar ze door een geopend raam konden klimmen. Daar gingen ze aan de haal met een laptop. Wat verder in de straat konden de inbrekers in een woning binnendringen via de keukendeur. Hier gingen ze aan de haal met een laptop, een smartphone en cash geld. De diefstallen werden donderdagochtend ontdekt en de politie werd verwittigd. De Leuvense politie voerde een buurtonderzoek uit en stelde proces-verbaal op.