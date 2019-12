Inbrekers stelen juwelen uit appartement ADPW

04 december 2019

17u36 0

In een appartement op de Geldenaaksebaan in Heverlee werd dinsdag ingebroken. De inbrekers braken het raam open van de berging aan de achterzijde van de woning en konden langs daar in het gebouw klimmen. Ze doorzochten een appartement en gingen aan de haal met juwelen. De politie werd verwittigd en er werd proces-verbaal opgesteld