Inbrekers stelen juwelen uit appartement

20 november 2019

12u14 0

In de Kesseldallaan in Kessel-Lo werd er dinsdag overdag ingebroken in een appartement. De inbrekers konden een slaapkamerraam forceren en zo het appartement betreden. Ze doorzochten alle kamers en gingen aan de haal met juwelen. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.